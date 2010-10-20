Гостаможслужба: квоты касаются и зерна, находившегося в процессе оформления до 19 октября

Государственная таможенная служба Украины заявляет, что квотирование распространяется также на зерно, находившееся в процессе оформления до 19 октября т.г.

Об этом сообщил сегодня журналистам председатель ведомства Игорь КАЛЕТНИК.

По его словам, то зерно, которое уже загружено на корабли, будет оформлено согласно требованиям правительственного постановления о квотировании экспорта зерна. Таким образом, экспортеры должны получить соответствующие лицензии на экспорт.

В то же время И.КАЛЕТНИК отметил, что на сегодняшний день Гостаможслужба не фиксирует фактов задержки экспорта зерна. «У нас нет фактов задержек таможенного оформления в портах зерновых», – заверил он.

Как сообщал УНИАН, 4 октября 2010 г. Кабинет Министров Украины принял постановление № 938 «Об установлении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 г.».

Документом установлены квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы – 2 млн. тонн, ячменя – 0,2 млн. тонн и ржи – 1 тыс. тонн. Квота на экспорт гречки установлена в объеме 1 тыс. тонн.

Квоты введены сроком до 31 декабря 2010 года.