В Тернопольской обл. реализация скота и птицы выросла на 17,5%

В Тернопольской области в январе-сентябре 2010 года реализация скота и птицы по сравнению с аналогичным периодом 2009 года увеличилась на 17,5% - до 8,62 тыс. т.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении статистики, в частности, реализация крупного рогатого скота увеличилась на 9,4% до 2,64 тыс. т, свиней – на 44,9% до 5,233 тыс. т, при этом реализация птицы уменьшилась на 42,9% до 737 т.

Объемы реализации молока выросли на 3,9% до 23,605 тыс. т, яиц – на 2,1% до 78 млн. шт.

Аграрные предприятия в среднем продавали молоко за 2,906 тыс. грн./т (на 58,8% дороже, чем в январе-сентябре 2009 года), яйца – за 415,5 грн. за тысячу штук (на 15,6% дороже). Тонну свинины в январе-сентябре в среднем реализовывали за 11,965 тыс. грн. (на 17,9% дешевле по сравнению со средней ценой января-сентября прошлого года), тонну КРС – за 9,443 тыс. грн. (+12,2%), тонну птицы – за 7,219 тыс. грн. (+3%).