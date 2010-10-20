Нежинский завод сельхозмашиностроения получил прибыль

ОАО "Нежинский завод сельскохозяйственного машиностроения" (г. Нежин, Черниговская обл.) завершило январь-сентябрь 2010 года с чистой прибылью 0,735 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2009 года чистый убыток составлял 2,175 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном на сайте ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-сентябре завод увеличил чистый доход на 51,0% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 32,521 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 50,0% – до 35,944 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Нежинский завод сельскохозяйственного машиностроения" (г. Нежин, Черниговская обл.) разрабатывает и изготавливает комплексы оборудования и средства малой механизации для сельского хозяйства, запчасти для сельхозмашин и автомобилей, а также другие товары народного потребления.

99,996% акций ОАО "Нежинский завод сельскохозяйственного машиностроения" принадлежат государству и находятся в управлении Фонда госимущества Украины.

2009 год Нежинский завод сельхозмашиностроения завершил с чистой прибылью 115 тыс. грн., тогда как в 2008 году чистый убыток предприятия составил 7,42 млн. грн.