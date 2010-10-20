Roshen увеличила производство продукции на 11%

Кондитерская корпорация Roshen за 9 месяцев 2010 года увеличила производство кондитерской продукции на 11%, или на 28,243 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 285 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба корпорации.

Согласно сообщению, корпорация Roshen за три квартала текущего года реализовала свою продукцию на сумму 675 млн. долл., что на 32% больше аналогичного показателя 2009 года.

Справка УНИАН. Кондитерская корпорация Roshen владеет Киевской, Винницкой, Кременчугской и Мариупольской кондфабриками в Украине, а также Липецкой кондфабрикой "Ликонф" в России и Клайпедской кондфабрикой в Литве.

В ассортименте продукции более 200 видов конфет, шоколада, карамели, печенья, вафель, мармелада и тортов при общем объеме производства 350 тысяч тонн в год.

Доля производства корпорации Roshen на украинском рынке составляет 25%.

Roshen в 2009 году увеличила производство кондитерской продукции на 7% - до 380 тыс. тонн