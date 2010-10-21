В Донецкой области производство сельхозпродукции выросло на 5,6%

В Донецкой области общее производство продукции сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств за январь-сентябрь 2010 года увеличилось на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.

Согласно сообщению, в частности, в сельскохозяйственных предприятиях области рост производства сельхозпродукции составил 11%, а в хозяйствах населения – 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.