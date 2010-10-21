Кабмин перераспределил обязанности Сивковича и Слауты на Колесникова и Клюева

После увольнения из правительства двух вице-премьер-министров обязанности Владимира СИВКОВИЧА возложены на вице-премьера Бориса КОЛЕСНИКОВА, а Виктора СЛАУТЫ - на первого вице-премьера Андрея КЛЮЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Нормально работает правительство. Обязанности В.СИВКОВИЧА возложены на Б.КОЛЕСНИКОВА, а обязанности В.СЛАУТЫ возложены на А.КЛЮЕВА. Так что все нормально, правительство на месте», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 13 октября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своими указами назначил В.СИВКОВИЧА заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, В.СЛАУТУ - советником Президента.

Другими указами Президент уволил В.СИВКОВИЧА и В.СЛАУТУ с должностей вице-премьер-министров Украины.