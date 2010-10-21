На Тернопольщине производство продукции сельского хозяйства уменьшилось

В Тернопольской области в январе-сентябре 2010 года объемы производства продукции сельского хозяйства сравнительно с январем-сентябрем 2009 года уменьшились на 13,5%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в областном управлении статистики.

В частности, в сельскохозяйственных предприятиях объемы производства уменьшились на 22,5%, в хозяйствах населения – на 8,9%.

Общий объем реализованной сельскохозяйственными предприятиями собственной выработанной продукции за январь-сентябрь 2010 г. сравнительно с аналогичным периодом 2009 г. уменьшился на 8,4%, в частности продукции растениеводства – на 14,1%, а продукции животноводства увеличился на 28,3%.

В январе-сентябре т.г. в области выросли средние реализационные цены всех основных видов аграрной продукции. Дешевле, чем в январе-сентябре 2009 г., агроформирования реализовывали только свиней.