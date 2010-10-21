Госпотребстандарт за 9 месяцев забраковал более 20% кисломолочной продукции

Инспекторы Госпотребстандарта Украины за 9 месяцев 2010 года проверили 194 тонны 909 кг продукции на сумму 2 млн. 776 тыс. 634 грн. Требованиям нормативной документации (НД) не отвечало 39 тонн 822 (20%) на сумму 494 тыс. 614 грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Госпотребстандарта.

Среди проверенных продуктов были молочные консервы, сухое молоко, сычужный сыр и творог, казеин, мороженое, молоко и сливки.

В целом было проверено 139 предприятий, на 92 из них выявлены нарушения.

Наиболее распространенными были нарушения требований НД по физико-химическим и микробиологическим, органолептическим показателям, нарушения правил маркировки потребительской и транспортной упаковки.

На одном из проверенных частных предприятий Запорожья специалисты Госпотребстандарта выявили нарушение технологической дисциплины во время производства сырных плавленых продуктов «Дружба», «Голландский», «Вершковый», которые не отвечали требованиям НД из-за нарушения органолептических (отсутствие кисломолочного вкуса и запаха, цвет белый вместо от светло-желтого до желтого), физико-химических показателей (превышенная массовая доля влаги – 56,1%, 55,5%, 54,6%, вместо – не более 54%) и требований маркировки (неправильно напечатанное название продукта, не указаны пищевые добавки и стабилизаторы). По результатам проверки предприятию запрещено реализовывать три вида продукции, и наложен штраф на сумму 301 тыс. 235 грн. Сумма административного штрафа составляет 1 тыс. 751 грн.

По результатам проверки кисломолочной продукции на протяжении 9 месяцев 2010 года специалисты Госпотребстандарта Украины на 34 предприятиях запретили реализацию 62 партий продукции, на 27 предприятиях – реализацию всей продукции 36 видов. За реализацию некачественной продукции было вынесено 110 постановлений о наложении штрафов на общую сумму 429 тыс. 407 грн., к 44 лицам применены административные штрафы в области стандартизации на общую сумму 11 тыс. 764 грн., к 9 лиц применены административные штрафы в области метрологии на сумму 1 тыс. 54 грн.

Кроме этого, инспекторы государственного надзора Госпотребстандарта Украины на протяжении 9 месяцев 2010 года проверили 194 тонны 909 кг коровьего молока, спрэдов и растительно-сливочных смесей на сумму 2 млн. 776 тыс. 634 грн. Требованиям НД не отвечало 39 тонн 822 (20%) продукции на сумму 494 тыс. 614 грн.

Так, на одном из заводов в Луганской области во время проверки «Солодко-вершкового селянского масла 72,5% жира» было выявлено нарушение физико-химических показателей – наличие растительного жира и занижение массовой доли жира (фактически составляла 67,8% при норме не меньше 72,5%). Предприятие было оштрафовано на сумму 2 тыс. 485 грн., административный штраф, примененный к начальнику производственной лаборатории, составил 0,238 тыс. грн.