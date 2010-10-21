Клюев: аукционы по квотам на экспорт зерна начнутся через две недели

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ надеется, что в ближайшие дни Верховная Рада примет изменения к закону о внешнеэкономической деятельности, которые вводят норму о продаже квот на экспорт зерна через аукционы.

Об этом он заявил сегодня на брифинге.

Президент подпишет этот документ, и максимум через две недели можно будет начать проведение таких аукционов, отметил А.КЛЮЕВ.

«Я думаю, на этой неделе примут изменения в закон, его подпишет Президент, в течение недели все эти процедуры пройдут, и сразу через неделю будут проводиться аукционы», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 4 октября 2010 г. Кабинет министров Украины принял постановление № 938 «Об установлении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 г.».

Документом установлены квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы – 2 млн. тонн, ячменя – 0,2 млн. тонн и ржи – 1 тыс. тонн. Квота на экспорт гречки установлена в объеме 1 тыс. тонн.

Квоты введены сроком до 31 декабря 2010 года.

20 октября Министерство экономики Украины начало прием заявок на получение лицензии на экспорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции. Заявки принимаются по 3 ноября включительно.

19 октября на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выразил надежду, что Верховная Рада Украины примет закон о реализации на аукционах квот на экспорт зерна.

«Мы надеемся, что на этой неделе закон будет проголосован и эта норма сразу же вступит в силу», – сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что на сегодняшний день перераспределением квот занимается Министерство экономики, и процедуры проходят «абсолютно прозрачно, с минимальным ущербом для экспортной отрасли».