Парламент принял в первом чтении изменения к закону о карантине растений

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменений в статью 33 Закона Украины “О карантине растений”.

«За» проголосовал 231 из 402 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом предусмотрено, что в случае выявления карантинного организма на территориях, на которых располагаются объекты производства, хранения или переработки зерновых, масличных и зернобобовых культур, карантинный режим вводится в пределах соответствующего района.

Данным законопроектом предусмотрено, что карантинный режим отменяется органом, принявшим решение о его введении, по представлению соответствующих главных государственных инспекторов по карантину растений или государственных инспекторов по карантину растений.

В решении об отмене карантинного режима обязательно отмечаются: обстоятельства, которые повлекли отмену карантинного режима; время, с которого отменяется карантинный режим.