70% продукции новой кондфабрики в Винницкой обл. будет ориентировано на экспорт - Порошенко

70% продукции новой кондитерской фабрики, которая строится в Винницкой области, будет ориентировано на экспорт.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил основатель корпорации Roshen Петр ПОРОШЕНКО.

«Объемы производства продукции новой фабрики, которая строится в Винницкой области, составят 600 тонн в сутки, 70% которой будет ориентировано на экспорт, что обеспечит поступление валюты в нашу страну, увеличение налоговых отчислений в бюджет города и укрепление гривни», - сказал П. ПОРОШЕНКО.

Он отметил, что решение строить именно на Винниччине было принято благодаря созданию привлекательных условий для инвестирования со стороны предыдущего руководства области и города.

По словам П. ПОРОШЕНКО, в строительство новой кондитерской фабрики будет инвестировано более 300 млн. долларов, создано 1,5 тысячи новых рабочих мест.

Сроки сдачи строительства - начало 2012 года, работы ведутся по графику.

Справка УНИАН. Винницкая кондитерская фабрика входит в состав Кондитерской корпорации „Roshen” и является одним из пяти крупнейших кондитерских предприятий Украины. Основана фабрика в 1929 году на базе пивоваренного завода господина Вахневского.

Винницкая кондитерская фабрика в 2009 году увеличила прибыль в 16 раз по сравнению с 2008 годом – до 4,925 млн. грн.

Кроме Винницкой кондфабрики, Roshen также владеет Киевской, Кременчугской и Мариупольской кондфабриками в Украине, а также двумя в России и Клайпедской кондфабрикой «Klaipedos konditerija» в Литве.