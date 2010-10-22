Китайская СМЕС хочет построить в Украине 20 элеваторов

Акционерное национальное общество Китая по импорту и экспорту техники и оборудования (CMEC) рассматривает возможность строительства в Украине 20 элеваторов мощностью по 50 тыс. тонн каждый.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Украгролизинг», НАК «Украгролизинг» и CMEC в начале сентября подписали соглашение о намерениях в рамках официального визита украинской делегации к КНР.

Сообщается также, что в официальном документе, в частности, говорится о том, что в рамках общего Проекта китайская сторона намерена построить под ключ 20 полнокомплектных зернохранилищ и обеспечить соответствующее вспомогательное оборудование для доработки и хранения сельскохозяйственной продукции.

«Каждое из таких зернохранилищ рассчитано на 50 тыс. т. долгосрочного хранения. Они должны одновременно хранить не меньше 4-х видов сельхозпродукции», - говорится в сообщении.

Меморандумом предусмотрено, что финансовое соглашение украинская и китайская стороны по данному проекту подпишут до декабря текущего года.

Справка УНИАН. НАК «Украгролизинг» создана постановлением Кабинета министров Украины от 11 апреля 2001 года. Компания является преемником имущественных прав и обязательств Государственного лизингового предприятия «Украгролизинг», созданного на базе Государственного лизингового фонда в 1999 году, и подчинена Кабмину.

Компания предоставляет услуги по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.

В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.

В 2009 году «Украгролизинг» передал аграриям в финансовый лизинг 851 единицу сельскохозяйственной техники на сумму 185 млн грн.