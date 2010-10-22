В ближайшие дни погода в Украине существенно не изменится
14:21, 22 октября 2010Агро
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Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, сохранится переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в Украине, кроме северных областей, слабый туман.
Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, на побережье морей 4-9° тепла; днем 8-13°, в Крыму до 16° тепла; в Карпатах ночью 2-7° мороза, днем около 0°.
В Киеве и Киевской области завтра без осадков. Температура ночью по области от 2° мороза до 3° тепла, днем 8-13° тепла, в Киеве - ночью 0-2° тепла, днем 10-12°.
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