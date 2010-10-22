В ближайшие дни погода в Украине существенно не изменится

Завтра, 23 октября, погода на территории Украины существенно не изменится.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, сохранится переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в Украине, кроме северных областей, слабый туман.

Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, на побережье морей 4-9° тепла; днем 8-13°, в Крыму до 16° тепла; в Карпатах ночью 2-7° мороза, днем около 0°.

В Киеве и Киевской области завтра без осадков. Температура ночью по области от 2° мороза до 3° тепла, днем 8-13° тепла, в Киеве - ночью 0-2° тепла, днем 10-12°.