В Житомирской обл. сократились на треть запасы зерна

В Житомирской области на 1 октября т. г. в сельскохозяйственный предприятиях региона (кроме малых) и предприятиях по переработке и хранению зерна и масличных культур имелось в наличии 366,4 тыс. т зерна, что на 31,1% меньше, чем на 1 октября 2009 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Житомирской области.

В частности, пшеницы имелось 147,1 тыс. т, кукурузы – 66,8 тыс. т, ржи – 57,7 тыс. т, ячменя – 47,6 тыс. т.

Непосредственно в аграрных предприятиях хранилось 212,6 тыс. т зерна, в т. ч. 82,2 тыс. т пшеницы, 34,8 тыс. т ячменя, 31,5 тыс. т кукурузы и 17,5 тыс. т ржи.

Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 153,8 тыс. т зерна, из них зернохранящие – 95,5 тыс. т.

Запасы семян подсолнечника составляли 6908 т, из них непосредственно в аграрных предприятиях хранилось 5822 т, а на предприятиях, которые осуществляют его переработку и хранение, – 1086 т.