В Житомирской обл. выросло производство сахара в 1,5 раза

Сахарные заводы Житомирской области увеличили производство сахара в сентябре т. г. к сентябрю прошлого года в 1,5 раза - до 8,9 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Житомирской области.

Согласно сообщению, сезон сахароварения начался в регионе в сентябре т. г.

Повышению показателей сахароварения способствовали опережающие по сравнению с прошлогодним периодом темпы уборки фабричной сахарной свеклы в регионе в 15,3 раза.

Так, на начало октября т. г. сахарная свекла убрана на 34,9% площадей, тогда как год назад этот показатель составлял 3,4%.

Общее производство этой культуры в регионе (109,9 тыс. т) выросло в 12,6 раза, однако ее урожайность в этом году снизилась на 2,1% (238 ц/га против 243 ц/га в прошлом году).