В Виннице будет построен мощный молокоперерабатывающий комплекс

В Виннице в 2012 году будет построен мощный молокоперерабатывающий комплекс.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил основатель корпорации Roshen Петр ПОРОШЕНКО.

«Принято решение и сегодня уже завершено проектирование нового мощного молокоперерабатывающего комплекса. Сумма инвестиций только в строительные работы составит более 270 млн. грн. Также предусматриваются многомиллионные закупки оборудования», - сообщил он.

П.ПОРОШЕНКО рассказал, что за счет введения в действие этого объекта будет создано более 800 новых рабочих мест.

«На этом комбинате будут производиться все виды сухих продуктов, сгущенное молоко, сгущенные сливки, качественные молокопродукты», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Виннице ведется строительство новой кондитерской фабрики, объем инвестиций в которую составит более 300 млн. долларов.