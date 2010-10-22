В Украине озимые посеяны на 89% прогнозируемых площадей

В Украине по состоянию на 22 сентября всеми категориями хозяйств посеяно 7,6 млн. га озимых зерновых культур, что составляет 89% от прогноза.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики Украины.

Согласно сообщению, озимая пшеница посеяна на площади 6,3 млн. га, что составляет 93% от прогноза, рожь – на 319 тыс. га (92%), ячмень – на 972 тыс. га (70%).

Посев озимого рапса проведен на площади 1 млн. га, что составляет 83% от прогноза.

В министерстве напомнили, что прогнозируемые площади посева озимых культур на зерно составляют 8,5 млн. га, что почти на 600 тыс. га больше, чем планировалось к началу посевных работ, в том числе пшеницы – 6 млн. 765,1 тыс. га (на 378,7 тыс. га больше), ржи – 345,3 тыс. га (на 36,8 тыс. га больше), ячменя – 1 млн. 381,6 тыс. га (на 182,3 тыс. га больше).