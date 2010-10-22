Аграрии Винницкой области собрали более 2 млн. тонн сахарной свеклы

Сельскохозяйственные предприятия Винницкой области убрали 82% площадей под сахарной свеклой, собрав 2 млн. 088 тыс. 500 тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Иван МОВЧАН.

По его словам, сахарная свекла убрана сельхозпредприятиями Винницкой области с площади 63,669 тыс. га, или 82% от запланированных 76,178 тыс. га, урожайность составляет 333 ц/га, что на 15% больше прошлогоднего показателя.

8 районов области уже полностью завершили уборку урожая.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году в Винницкой области сахарную свеклу будут перерабатывать 14 сахарных заводов, в сезоне 2010 года планируется произвести 321 тыс. тонн сахара.

В сезоне сахароварения 2009 года в Винницкой области работало 9 сахарных заводов (квоту получили 11), которые выработали 205,139 тыс. тонн сахара.

В 2009 году область собрала 1,4 млн. тонн сахарной свеклы.