Аграрии собрали 39 млн. тонн зерна

По оперативным данным, на 22 октября т.г. аграрии обмолотили 14,2 млн. га площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами (97% от плана) и намолотили 39,1 млн. тонн зерна.

Такие данные предоставили УНИАН в Министерстве аграрной политики Украины.

Сообщается, что средняя урожайность составляет 27,6 ц/га.

По информации министерства, гречиха обмолочена с площади 196 тыс. га (99%), намолочено 160 тыс. тонн зерна, средняя урожайность – 8,2 ц/га. Просо обмолочено на площади 83 тыс. га (99%), намолочено 127 тыс. тонн зерна, средняя урожайность – 15,3 ц/га. Кукуруза на зерно убрана с площади 2,2 млн. га (83%), получено 9,7 млн. тонн зерна, средняя урожайность – 43,6 ц/га. Рис собран с площади 26 тыс. га (88%), получено 143,6 тыс. тонн, средняя урожайность – 55,2 ц/га.

Кроме того, подсолнечник убран с площади 4,2 млн. га (94%), получено 6,7 млн. тонн семян, средняя урожайность – 16 ц/га.

Сахарная свекла убрана с площади 387 тыс. га (78%), накопано 11,4 млн. тонн корнеплодов, средняя урожайность – 295 ц/га.

Соя убрана с площади 877 тыс. га (83%), получено 1,4 млн. тонн семян, средняя урожайность – 15,6 ц/га.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики Украины снизило прогноз валового сбора зерновых в текущем году до 38,6 млн. тонн.

В текущем маркетинговом году, по уточненным оценкам МинАП, общее предложение зерна (включая переходящие запасы) составит 44,7 млн. тонн против ранее прогнозированных 50 млн. тонн.