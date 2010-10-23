Возле Бердянской косы нашли полторы тысячи погибших бакланов и чаек

12:00, 23 октября 2010
Агро
1

Вчера в Азовском море недалеко от Бердянской косы на острове Большой Дзендзик были обнаружены погибшие птицы - 954 баклана и 475 серебристых чаек.

Как сообщает пресс-служба МЧС, специалисты Бердянского управления ветеринарной медицины отобрали материалы для проведения лабораторного анализа. Причина гибели птиц устанавливается.

Происшествие находится под контролем Главного управления МЧС в Запорожской области.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter