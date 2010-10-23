Завтра в Украине осадки не ожидаются.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер будет южный, юго-восточный, 5-10 м/с, на высокогорье Карпат местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, на побережье морей до 7° тепла; днем 8-13°, в Крыму до 16° тепла; в Карпатах ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киевской области в воскресенье осадков не будет, ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-4° тепла, днем 8-13° тепла. В Киеве температура ночью 0-2° тепла, днем 10-12°.