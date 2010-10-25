Сегодня в Украине сухо, днем до 13° тепла

Сегодня в Украине ожидается сухая погода, днем до 13° тепла.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 25 октября ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь на крайней западе местами небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с, на высокогорье Карпат порывы 15-20 м/с. Температура ночью в западных, северных областях, в Крыму и в Одесской области 1-6° тепла, на остальной территории от 2° мороза до 3° тепла; днем 8-13°, на Закарпатье, Прикарпатье, на юге Одесской области и в Крыму 13-18° тепла, в Карпатах 4-9° тепла.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13° тепла.

В столице также будет переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 11-13°.