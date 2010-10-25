Путин продлил запрет на экспорт зерна до июля 2011 года

Правительство России продлило запрет на экспорт зерна до 1 июля 2011 года. Об этом в пятницу, 22 октября, в Ростове-на-Дону на совещании по итогам проведения полевых работ и развитию животноводства сообщил премьер-министр РФ Владимир Путин, сообщает k2kapital.

Он рассказал, что подписал решение правительства о продлении моратория на экспорт зерна накануне, 21 октября.

Запрет на экспорт зерна из РФ был введен 15 августа 2010 года и действовал до 31 декабря 2010 года. Аномально жаркая и засушливая погода, которая установилась в европейской части России более этим летом, погубила урожай зерновых на площади почти в 11 млн гектаров. По данным Росстата, урожай зерна в России на 1 октября текущего года составил 59 млн тонн. Этот объем на 34,3% меньше, чем собранный за аналогичный период 2009 года.

Отметим, что в начале сентября президент РФ Дмитрий Медведев пообещал, что Россия снимет эмбарго на экспорт зерна после того, как прояснится ситуация с урожаем.