В Николаевской обл. к 1 октября объем зерна уменьшился на 12,4%

На 1 октября 2010 года в сельскохозяйственных предприятиях Николаевской области и на предприятиях, которые осуществляют хранение, переработку зерновых и масличных культур, было в наличии 1166,5 тыс.тонн зерна (на 12,4% меньше, чем на 1 октября 2009 года), в том числе, 725,2 тыс.тонн пшеницы (на 8,9% больше). Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

Запасы семян подсолнечника составляли 362,2 тыс. тонн (на 15,5% больше), из них непосредственно в аграрных предприятиях было в наличии 157,6 тыс. тонн, а в предприятиях, которые осуществляют его переработку и хранение, – 204,6 тыс. тонн.