На Черниговщине сократился урожай картофеля

На Черниговщине на 1 октября во всех категориях хозяйств накопано 1167,9 тыс. т картофеля, что на 22,4% меньше, чем на начало октября 2009 г. Об этом сообщили в Главном управлении статистики в области.

Производство овощей открытой почвы составляло 147,7 тыс. т, что на 2,1% меньше, чем год назад. Плодоягодной продукции произведено 15,3 тыс. т (на 3,3% меньше).

Показательно, что хозяйства населения произвели 95% общего объема картофеля, 98% овощей, 89% плодов и ягод.