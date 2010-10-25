На Черниговщине сократился урожай картофеля
11:55, 25 октября 2010Агро
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На Черниговщине на 1 октября во всех категориях хозяйств накопано 1167,9 тыс. т картофеля, что на 22,4% меньше, чем на начало октября 2009 г. Об этом сообщили в Главном управлении статистики в области.
Производство овощей открытой почвы составляло 147,7 тыс. т, что на 2,1% меньше, чем год назад. Плодоягодной продукции произведено 15,3 тыс. т (на 3,3% меньше).
Показательно, что хозяйства населения произвели 95% общего объема картофеля, 98% овощей, 89% плодов и ягод.
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