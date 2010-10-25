Правительство выделило Житомирщине 6,1 млн. грн. для поддержки растениеводов

Правительство выделило Житомирщине из Стабилизационного фонда 6,1 млн. грн. для держки продукции растениеводства.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Отмечается, что средства выделены приказом Минагрополитики от 11 октября т. г.

Этим документом, в частности, средства направлены для держки выращивания льна-долгунца и сахарной свеклы из расчета 500 грн. на 1 га посевов.

Напомним, что в области принимаются меры для возрождения в регионе льноводства, а также увеличения площадей под сахарной свеклой.

Сахарная свекла на середину октября т. г. во всех категориях хозяйств области выкопана на площади 106,тыс. га, или на 80% от плана, накопано 243,1 тыс. тонн сахарного сырья, что на 129 тыс. тонн больше аналогичного прошлогоднего показателя.