Украина может поставить в Россию кукурузу

13:41, 25 октября 2010
Агро
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 В обмен на продовольственную пшеницу

Украина может поставить в Российскую Федерацию кукурузу в обмен на продовольственную пшеницу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК на пресс-конференции в Киеве.

Он сообщил, что в среду, 27 октября, этот вопрос будет рассматриваться на встрече премьер-министров Украины и Российской Федерации. «Насколько мне известно, Российская Федерация планирует обратиться к нам с возможностью рассмотреть экспорт кукурузы в Российскую Федерацию путем замещения продовольственной пшеницы», - сказал министр.

По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, в Российской Федерации объемы зерновых позволяют удовлетворить все внутренние потребности, но продовольственной пшеницы у них намного больше, чем фуражного зерна. Поэтому возможен так называемый обмен нашей кукурузы на российское зерно. Он отметил, что на встрече с министром сельского хозяйства РФ была достигнута договоренность рассмотреть такую возможность во время встречи двух премьеров. При этом условия будут зависеть от предложений российской стороны.

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