МинАП объявило конкурс на предоставление Украине финансового лизинга

Министерство аграрной политики Украины объявило конкурс среди производителей зерноуборочной техники Российской Федерации, Беларуси, Германии и США на предоставление Украине финансового лизинга.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы как министерство объявили конкурс производителям зерноуборочной техники, чтобы они вместе со своими эксимбанками дали условия предоставления нам финансового лизинга в виде зерноуборочной техники для того, чтобы можно было выбрать страну поставщика, которая вместе со своим эксимбанком даст возможность нам получить в лизинг зерноуборочную технику», – сказал министр.

По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, министерство уже провело встречи с производителями из России, Беларуси, Германии и США, и в начале декабря ожидается получение предложений от производителей зерноуборочной техники этих стран.

Также министр напомнил, что на сегодняшний день достигнута договоренность с американской компанией «Джон Дир» и Американским экспортно-импортным банком о получении 250 млн. долларов на лизинг зерноуборочной техники.

Как сообщал УНИАН, Американский экспортно-импортный банк готов выделить Украине кредит в размере 250 млн. долларов для закупки сельскохозяйственной техники.

Такая договоренность была достигнута в ходе визита министра аграрной политики Украины Николая ПРИСЯЖНЮКА в США в конце сентября. Согласно предварительным договоренностям, сумма кредита составит 250 млн. долл. под 4% годовых примерно на 8 лет и кредит будет направлен для закупки комбайнов фирмы «Джон Дир».

По словам министра, работу по получению кредита ведут три стороны – Украина, компания «Джон Дир» и Американский экспортно-импортный банк. Уже подписаны взаимные письма, подтверждающие, что все стороны готовы к сотрудничеству. Н.ПРИСЯЖНЮК выразил надежду, что к началу следующей уборочной кампании часть кредита уже будет использована.