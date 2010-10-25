Присяжнюк допускает введение запрета на экспорт ячменя с 1 января 2011 года

Министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК допускает, что с 1 января 2011 года будет введен запрет на экспорт ячменя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Министр сообщил, что согласно балансам экспортные возможности по ячменю составляют 2,2 млн. тонн. При этом на сегодняшний день Украина уже экспортировала 2,28 млн. тонн ячменя.

«Есть корабли, которые загружены, и мы дополнительно, сверх расчетной возможности, дали еще 200 тыс. тонн ячменя (квота на экспорт – УНИАН), чтобы можно было отпустить загруженные корабли», – сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Также министр сообщил, что сегодня проводится аналитическая работа и совместно с производителями мяса изучается, в каком количестве они будут использовать ячмень в своих кормах или же они будут частично замещать его кукурузой.

«Я думаю, что на 1-10 января мы четко будем знать, и если будет подтверждение того, что внутреннее потребление ячменя останется на тех же расчетных цифрах, ячмень будет ограничен», – отметил Н.ПРИСЯЖНЮК.

Как сообщал УНИАН, 23 октября т.г. министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК заявил журналистам, что Министерство аграрной политики допускает продление квот на экспорт зерна из Украины на 2011 год.

Справка УНИАН. 4 октября 2010 года Кабинет Министров Украины принял постановление № 938 «Об установлении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 г.».

Документом установлены квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы – 2 млн. тонн, ячменя – 0,2 млн. тонн и ржи – 1 тыс. тонн. Квота на экспорт гречки установлена в объеме 1 тыс. тонн.

Квоты введены сроком до 31 декабря 2010 года.