МинАП оценивает 80% посевов озимых как хорошие и удовлетворительные

Министерство аграрной политики Украины оценивает 80% посевов озимых зерновых культур как хорошие и удовлетворительные.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК на пресс-конференции в Киеве.

«80% - это отличные, удовлетворительные, а пока что 13% у нас всходы неудовлетворительные», - сказал министр.

Он отметил, что на 23 октября озимыми зерновыми засеяно 7,6 млн. га. Озимая пшеница посеяна на площади 6,3 млн. га против 6 млн. в 2009 году. При этом Н. ПРИСЯЖНЮК добавил, что сев озимой пшеницы практически завершен. Озимая рожь посеяна на 317 тыс. га против планируемых 345 тыс. га., при этом в 2009 году было посеяно 295 тыс. га. Ячмень посеян на площади 970 тыс. га против 1,1 млн. га в 2009 году.

«В целом опасений об объемах проведения сева озимых у нас нет», - сказал министр. Он добавил, что наука дает информацию о том, что сев озимых культур еще возможен на юге Украины, где в последнее время прошли дожди. Кроме того, по словам Н. ПРИСЯЖНЮКА, многие хозяйства заявляют о планах увеличения посевов кукурузы в следующем году.

Как сообщал УНИАН, в Украине прогнозируемые площади посева озимых культур на зерно составляют 8,5 млн. га, в том числе пшеницы 6 млн. 765,1 тыс. га, ржи – 345,3 тыс. га, ячменя – 1 млн. 381,6 тыс. га.