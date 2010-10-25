Госпотребстандарт забраковал свыше 23% "проверенных" хлебобулочных изделий

На протяжении 9 месяцев 2010 года территориальные органы Госпотребстандарта Украины провели 373 (в т.ч. 13 повторных) проверок выполнения требований стандартов, норм и правил во время производства хлеба и хлебобулочных изделий на предприятиях.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Госпотребстандарта, во время 322 проверок (86,3%) были выявлены нарушения требований нормативной документации (НД) и выпуск продукции низкого качества.

Из проверенных 179,9 тонн хлеба и хлебобулочных изделий на общую сумму 599,7 тыс. грн. несоответствие требованиям действующей НД было выявлено в 41,9 тонны продукции на общую сумму 191,3 тыс. грн. (23,3% проверенных).

Качество забракованных хлебобулочных изделий не отвечало требованиям стандартов по внешнему виду (наличие больших трещин и подрывов, загрязненная и подгорелая корка, слипы, прижатие, неправильная форма), состоянию мякоти (непропеченная, влажная на ощупь, неэластичная, с плохо развитой пористостью, непромесами, пустотами, с отслаиванием корки от мякоти). Хлеб и хлебобулочные изделия изготовлялись с завышенной влажностью мякоти, с отклонениями от установленной массы изделий, которые превышают допустимые нормы, с нарушениями маркировки упакованной продукции. Кроме того, нарушались требования стандартов по оформлению сопроводительной документации.

Основными причинами несоответствия готовой продукции во время производства хлеба и хлебобулочных изделий были нарушение санитарных норм, неудовлетворительный контроль технологического процесса во время изготовления продукции и недостатки подготовки производства.

По результатам проверок хлеба и хлебобулочных изделий на протяжении 9 месяцев т.г. 144 субъектам ведения хозяйства было выдано 218 предписаний о запрете реализовывать всю продукцию. Штрафы на общую сумму свыше 263 тыс. грн. вынуждены оплатить 228 субъектов хозяйствования за реализацию продукции, которая не отвечала требованиям НД.