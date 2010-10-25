В портах заблокировано почти полмиллиона тонн зерна – УЗА

В портах Украины заблокировано около 478 тыс. тонн зерновых, предназначенных на экспорт. Об этом сообщается на сайте Украинской зерновой ассоциации (УЗА).

Согласно обнародованным данным, около 236,2 тыс. тонн зерна уже погружены, 242 тыс. тонн в портах ожидают погрузки.

Справка УНИАН. 4 октября 2010 года Кабинет министров Украины принял постановление № 938 «Об установлении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 г.».

Документом установлены квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы – 2 млн. тонн, ячменя – 0,2 млн. тонн и ржи – 1 тыс. тонн. Квота на экспорт гречки установлена в объеме 1 тыс. тонн.

Квоты введены сроком до 31 декабря 2010 года.