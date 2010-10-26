В Кировоградской области увеличилась реализация сельхозпродукции

В январе-сентябре 2010 года общий объем реализации сельскохозяйственной продукции в Кировоградской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 43,4%, при этом реализация продукции растениеводства выросла на 44,3%, животноводства – на 35,7%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Доля растительной продукции в общем объеме реализованного товара составила 91,2%, животноводческой – 8,8% (в январе-сентябре 2009 года соответственно 90,7% та 9,3%).

По сравнению с январем-сентябрем 2009 года увеличили объемы реализации скота и птицы сельхозпредприятия 13 районов, из них Ольшанского и Долинского – в 2,1 раза, Светловодского – в 1,8 раза, Голованевского и Новоархангельского – в 1,7 раза.

Продажу молока и молочных продуктов увеличили предприятия 8 районов, больше всего – Долинского (на 24,3%), Добровеличковского (на 19,6%), Гайворонского (на 13%).

Продажу яиц увеличили предприятия 5 районов из 9, которые занимались их реализацией, больше всего – Ульяновского (в 10 раз), Светловодского (в 2,9 раза), Гайворонского (в 2 раза).

Средние цены продаж аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями в январе-сентябре 2010 года выросли на 36,4%, в том числе на продукцию животноводства – на 19,6%, растениеводства – на 38,4%.