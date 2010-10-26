Ветслужба Украины запретила ввоз мелкого рогатого скота из Приморского края РФ
13:09, 26 октября 2010Агро
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Украина ввела запрет на ввоз в Украину из Приморского края Российской Федерации мелкого рогатого скота, продукции и сырья из него.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета ветеринарной медицины Украины.
Согласно сообщению, запрет введен в связи с регистрацией заболевания овец оспой овец и коз на территории Приморского края РФ.
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