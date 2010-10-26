«Сахарный союз «Укррос» изменил структуру совета директоров

Наблюдательный совет ОАО «Сахарный союз «Укррос» 19 октября 2010 г. принял решение о назначении на должность председателя Совета директоров компании Владимира ГРИГОРЕВСКОГО, ранее занимавшего должность и.о. председателя Совета директоров и исполнительного директора. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что Наблюдательным советом рассмотрено заявление директора по производству агарной продукции Виктора ФЕДОРЕНКО и принято решение о прекращении его работы. Кроме того, в связи с изменением в составе Совета директоров Наблюдательным советом компании утверждена новая функциональная структура Совета директоров. На должность директора по производству и реализации аграрной продукции назначен Андрей ДАВЫДОВ, ранее занимавший должность коммерческого директора. На должность технического директора (директора по производству сахара) переизбран Павел КВЯТКОВСКИЙ.

Справка УНИАН. ОАО «Сахарный союз «Укррос» создано в 2007 году. В состав компании входят 7 сахарных заводов и 22 сельскохозяйственных предприятия. В управлении компании находится около 100 тыс. га земли.

В 2008 году компания провела частное размещение 19,98% акций и привлекла почти 202 млн. грн.