В Аграрный фонд закупят 100-150 тыс. тонн свекловичного сахара

Министерство аграрной политики Украины рассчитывает закупить в Аграрный фонд 100-150 тыс. тонн сахара из свеклы нового урожая.

Об этом сообщил в беседе с журналистами заместитель министра аграрной политики Иван ДЕМЧАК.

«100-150 тыс. тонн – это та норма, которая позволила бы нам выйти на розницу», – сказал И.ДЕМЧАК.

По его словам, первый тендер по закупке сахара, назначенный на 5 октября, не состоялся, поскольку был всего один участник. Следующий тендер запланирован на 27 октября т.г.

При этом И.ДЕМЧАК не смог назвать предполагаемый объем закупки сахара и его цену.

Замминистра отметил, что ранее Аграрный фонд закупал продукцию на Аграрной бирже, но сегодня лишен такой возможности.

Как сообщал УНИАН, Минагрополитики снизило прогноз производства сахара в 2010 году на 5% – до 2 млн. тонн против ранее прогнозируемых 2,1-2,2 млн. тонн.