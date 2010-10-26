Азаров грозит чиновникам увольнениями за срывы закупок продовольствия в госрезерв

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ пригрозил чиновникам увольнениями за срывы закупок продовольствия в государственный резерв.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время совещания с административно-хозяйственным активом Винницкой области относительно проблемных вопросов в социально-экономическом развитии региона.

По словам Н,АЗАРОВА, правительство приняло решение о закладке крупных объемов сухого молочного порошка, мяса, зерна, круп в госрезерв. «Сейчас пойдет сезонное снижение производства молока, и нам нельзя допустить, чтобы у нас опять подскочили цены. Если наши чиновники не будут у вас покупать, я их просто выгоню с работы. Я два месяца только тем и занимаюсь, что требую, чтобы они закупали, закупали, закупали», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что есть средства и необходимо создавать запасы. «Теперь разобрались с долгами, есть деньги в стране и надо создавать запасы», - уверен Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр считает, что государство должно быть готово к ажиотажным всплескам цен. «Почему не смогли отреагировать на ажиотажный всплеск цен, который был спровоцирован? Потому что нечем было реагировать. Чего у нас цены подскочили? У государства должны быть возможности для реагирования, и мы обязательно сейчас создадим запасы продовольствия», - подчеркнул премьер.