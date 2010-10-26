ACOREX: будущее молдавского виноделия за достойным продуктом, порядочными производителями

ACOREX Wine Holding, крупный производитель винодельческой продукции Молдовы, намерен до 2014 года увеличить продажи своего вина на украинском рынке до 3 млн. бутылок. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор СП ACOREX Wine Holding Сергей БОРЕТС.

«Цель на ближайшие три года (продаж продукции в Украине – УНИАН), мы хотим вырасти до 3 млн. бутылок. А цель на семь лет – продажи на уровне 5-6 млн. бутылок», - сообщил С.БОРЕТС.

Эксклюзивным дистрибутором продукции на украинский рынок является компания «Баядера».

С.БОРЕТС также сообщил, что ранее ACOREX Wine Holdin уже поставляла свою продукцию на украинский рынок, однако в связи с кризисом поставки были снижены. «Мы в 2005 году поставляли на рынок Украины примерно 2,2 млн. бутылок, потом череда кризисов сделала свое дело, и в прошлом году мы поставили примерно 450 тыс. бутылок. В этом году мы поставили цель – 600 тыс. бутылок, но я думаю, что мы год закончим с 1-1,1 млн. бутылок», - добавил генеральный директор компании.

Он сообщил, что на украинском рынке продукция будет представлена в среднем ценовом сегменте от 25 до 50 грн. за бутылку. «Если не будет инфляции, хотелось бы оставаться в этих цифрах. Как будет расти инфляция, параллельно с ней будет двигаться и цена», - отметил он. Ассортимент продукции, поставляемой в Украину, составит около 12-18 позиций.

По словам С.БОРЕТСА, рост продаж будет достигнут за счет правильной стратегии маркетинга и пиара. Он отметил, что маркетинговый бюджет на 2010 год составил уже порядка 400 тыс. евро. «В следующем году я думаю не меньше 250 тыс. евро. Я думаю, что процентов 70 (будет направлено – УНИАН) на рекламу», - сообщил С.БОРЕТС.

Гендиректор компании также отметил, что сегодня ACOREX Wine Holding экспортирует свою продукцию в страны ЕС и СНГ, а в Россию осуществляются единичные поставки.

«В последний год менеджмент ACOREX постоянно находился в поисках и больших раздумьях... И сейчас мы аргументировано полагаем, что единственный возможный выход для молдавского виноделия – это брендинг, – заявил С.БОРЕТС. - Если компания инвестирует средства в маркетинг и, в частности, в брендинг, в развитие новых марок, то она существенно снижает многие риски – вплоть до валютных, страновых, политических, экономических. Такой инструмент как брендинг давным-давно применяется во всем мире. Однако для молдавских виноделов он до сих пор оставался за пределами зоны внимания и инвестирования». Он отметил, что будущее молдавского виноделия за достойным продуктом, порядочными производителями и хорошим маркетингом.

Справка УНИАН. ACOREX Wine Holding – международный вертикально-интегрированный производственно-коммерческий холдинг, полностью контролирующий весь производственный цикл: от посадки виноградников до разлива, специализирующийся на производстве и реализации тихих и игристых вин.

Общая площадь виноградников – более 3 тыс. га. Производственная мощность завода более 30 млн. бутылок в год.

Ключевые бренды, представленные на рынке Молдавии, - Albastrele, Acorex Select, Red&White.