Азаров дал МинАП неделю для решения по закупке у Винницкой области кукурузы и пшеницы

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ дал Министерству аграрной политики недельный срок для того, что разобраться и решить вопрос с закупкой у Винницкой области кукурузы и пшеницы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня во время совещания с административно-хозяйственным активом Винницкой области относительно проблемных вопросов в социально-экономическом развитии региона.

«Люди не знают, куда 200 тыс. тонн кукурузы девать, на полях стоит, а вы не закупаете ничего и еще запрещаете вывоз. Как им быть, им что, в убытки эту кукурузу списывать, она сгниет на полях? И почему эта проблема до сих пор не поднята?», - спросил премьер-министр, обращаясь к присутствующему на совещании первому заместителю министра агрополитики Сергею МЕЛЬНИКУ.

Также Н.АЗАРОВ поднял вопрос о закупке зерна в Аграрный фонд у винницких аграриев. «Относительно зерна закупочного, вы ходите и мне рассказываете, что у нас цена 1800 гривень за тонну и никто не продает зерно, а они (винницкие аграрии) говорят, что по 1400 грн. готовы продать в Аграрный фонд сколько угодно. Так вы специально этим занимаетесь? Государство у нас богатое, можно его обдуривать или как это понимать?», - сказал премьер-министр, обращаясь к С.МЕЛЬНИКУ.

Премьер обязал Министерство аграрной политики разобраться и решить эти вопросы в недельный срок. «Мне чаще надо выезжать с людьми общаться, а не только вас (министров) слушать. Я ставлю перед вами задачу – неделя срока для решения этих вопросов», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.