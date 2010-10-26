Азаров считает, что необходимо вводить стимулы для сбережения поголовья КРС

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что со стороны государства необходимо вводить стимулы для сбережения поголовья крупного рогатого скота.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время совещания с административно-хозяйственным активом Винницкой области относительно проблемных вопросов в социально-экономическом развитии региона.

По словам премьера, поголовье крупного рогатого скота из года в год сокращается.

«У нас, в основном, скот на подворье сейчас, может быть сегодня заинтересовать людей, чтобы они выращивали теленка – через полгода получали тысячу гривень, если сохранят этого теленка, еще через полгода – еще тысячу гривень. Какая разница, когда доплачивать, мы же все равно доплачиваем за килограмм сданного мяса, может сразу выплатить? Через 2 года – еще тысячу гривень, через три года – еще тысячу гривень. И он (фермер) тогда знает, что если он его кормит (теленка), он его держит и сохраняет, значит он ежегодно будет получать дотацию напрямую в руки», - сказал премьер-министр.

Н.АЗАРОВ предлагает разработать и внедрить такую программу.

«Значит – корма, дотации и гарантированный сбыт мяса. Если мы такую программу начнем реализовывать, через 2-3 года мы должны быть готовы к тому, чтобы принимать и покупать по нормальным ценам», - добавил Н.АЗАРОВ.