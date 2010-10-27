Урожай зерновых в России в 2010г. составит 63,5-64 млн.т

Урожай зерновых в РФ в 2010 г составит в бункерном весе 63,5-64 млн т, в 2011 г ожидается не менее 85 млн т. Об этом сообщила глава Минсельхоза РФ Елена Скрынник, выступая в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Урожай зерновых в чистом весе в 2010 г ожидается на уровне 60,5 млн т зерна.

По словам министра, к настоящему времени собрано 62,7 млн т зерна. Окончательные итоги уборочной компании будут подведены в начале ноября 2010 г.

С учетом переходящих запасов общие ресурсы зерна в 2010 г составят около 87 млн т, что является достаточным для обеспечения внутренних потребностей и формирования переходящих запасов на следующий год в объеме 13 млн т.

Министр сообщила, что к настоящему времени сев озимых культур завершен на площади 14 млн га, всего будет засеяно 15,5 млн га. Погодные условия не позволят в 2010 г провести озимый сев на площади 18 млн га, как планировалось. Прогнозный урожай озимых в 2011 г составляет 40 млн т зерна.

Скрынник добавила, что площадь сева яровых культур в 2011 г необходимо будет увеличить с 28,5 млн га до 35 млн га. Для проведения весеннего сева потребуется привлечь кредитные ресурсы банков в объеме не менее 130 млрд руб. Также проводится работа по сохранению для сельхозпроизводителей льготной скидки на ГСМ в 2011 г.