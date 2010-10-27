Азаров: Украина способна самостоятельно обеспечить себя продовольствием

Украина способна самостоятельно обеспечить внутренний рынок продовольственной продукцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на заседании Кабинета Министров премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Дефицит продовольствия в Украине – это нонсенс. Мы не используем сполна даже имеющиеся возможности, обо всем потенциале аграрного сектора и говорить нечего. Я в этом убедился во время поездок по регионам и детального анализа ситуации со специалистами на местах», – сказал глава правительства.

В частности, он отметил, что в Винницкой области увеличивается производство молока и масла, сыра, мяса, ягод и фруктов. «Продукции достаточно, чтобы погасить ажиотажный спрос и ценовые игры в других регионах, но межрегиональный маневр ресурсами у нас до сих пор не задействован», – подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Кроме того, премьер-министр отметил, что Николаевская и Херсонская области могут «накормить овощами» всю страну, однако эта продукция закупается в Турции и других странах.

Одесская область и Крым, по словам Н.АЗАРОВА, могут обеспечить внутренний рынок фруктами, Черниговская, Сумская и Киевская области – картофелем, а Винницкая и Черкасская – молочной продукцией и сахаром.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании правительства премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил профильным министерствам совместно с региональными властями создать межрегиональные балансы продовольствия и определить перспективную специализацию регионов, в которую государство будет вкладывать ресурсы и привлекать инвестиции. В этих балансах должна быть учтена перспектива производства продукции, мировые экспортные прогнозы, прогноз министерства сельского хозяйства США и прогнозы соседних с Украиной стран.