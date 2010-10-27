В Крыму объем реализации зерна за 9 месяцев сократился на 24%

В январе-сентябре 2010 г. сельскохозяйственные предприятия Крыма (кроме малых) реализовали по всем направлениям 421,9 тыс. тонн зерновых культур, что на 23,5% меньше по сравнению с январем-сентябрем прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в том числе объем реализации пшеницы составил 220,3 тыс. тонн (на 35,5% меньше), ячменя - 167,4 тыс. тонн (на 8,2% меньше), кукурузы - 2,4 тыс. тонн (на 73,6% больше).

В январе-сентябре 2010 г. средняя закупочная цена зерновых культур, которую предлагали товаропроизводителям предприятия, занимающиеся хранением и переработкой зерна, составила 1119,4 грн. за 1 тонну, в том числе на пшеницу - 1119,9 грн. за 1 тонну (в январе-сентябре 2009 г. - соответственно 924,0 и 856,8 грн. за 1 тонну).

Средняя цена реализации зерновых культур сельхозпредприятиями в январе-сентябре 2010 г. сложилась на уровне 997,7 грн. за тонну, что на 17,7% больше, чем в январе-сентябре 2009 г.

Как сообщал УНИАН, в январе-августе 2010 г. сельхозпредприятия Крыма реализовали по всем направлениям 348,3 тыс. тонн зерновых культур, что на 23,9% меньше по сравнению с январем-августом прошлого года.