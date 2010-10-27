В Винницкой области запасы зерновых снизились на 20,6%

В сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) Винницкой области по состоянию на 1 октября 2010 года было в наличии 1 млн. 112,6 тыс. тонн зерновых, что на 20,6% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, на 1 октября т.г. непосредственно в аграрных предприятиях области хранилось 738,6 тыс. тонн зерновых, в зернохранящих и зерноперерабатывающих предприятиях было в наличии 374 тыс. тонн зерна.

Средняя закупочная цена зерновых культур, которую предлагали зернохранящие и перерабатывающие предприятия товаропроизводителям, в январе-сентябре текущего года составляла 1 млн. 110,9 грн. за 1 тонну, что на 41,2% больше уровня соответствующего периода прошлого года.