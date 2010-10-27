ООН закупила украинскую пшеницу для помощи Бангладешу

По сообщениям европейских трейдеров, Агентство продовольственной помощи ООН закупило на тендере 14 тыс. тонн пшеницы для обеспечения продовольственной безопасности Бангладеша, сообщает АПК-Информ.

Наиболее вероятным регионом происхождения продукции является Восточная Европа, при этом трейдеры называют возможным закупку украинской пшеницы в рамках экспортной квоты.

Сроки поставки зерновой установлены на период с 10 ноября по 10 декабря.