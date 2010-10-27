Украина в 2010 г. экспортировала более 5 млн. тонн зерновых

Украина уже экспортировала более 5 млн. тонн зерновых. Об этом, открывая заседание правительства 27 октября, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, сообщает АПК-Информ.

«В текущем году из Украины уже экспортировано более 5 млн. тонн зерна», - сказал Н.Азаров.

По его словам, аграрии уже смогли получить неплохие средства для проведения осенних и весенних полевых работ. «Зернотрейдеры могли реализовать свои интересы в той мере, в какой позволил урожай нынешнего года», - отметил Н.Азаров.

Премьер-министр отметил, что квотирование экспорта стратегической для государства продукции в таких условиях - это абсолютно цивилизованная практика, вполне понимают и поддерживают зарубежные партнеры Украины.