Еженедельный ОБЗОР аграрных рынков (от 27.10.2010)





Пшеница.

Цены на пшеницу продолжают двигаться в рамках широкого бокового диапазона. За последнюю торговую неделю котировки вновь не смогли пробить вверх отметку $7 за бушель ($257,35 за тонну). На рынке по-прежнему имеется ряд противоречивых факторов, не позволяющих ценам сформировать новый тренд. С одной стороны, официальное продление эмбарго со стороны России ухудшает перспективы мирового предложения пшеницы в текущем с/х году, с другой - некоторое повышение прогнозов по урожаю озимой в США и ряде стран Восточной Европы могут компенсировать выпадающее предложение. В итоге, котировки пшеницы, по нашим прогнозам, продолжат в ближайшее время движение в рамках сформированного диапазона.



Кукуруза.

Некоторая консолидация наблюдается и в ценах на кукурузу. В настоящий момент бушель зерна на Чикагской бирже котируется по $5,65 ($222,4 за тонну). При этом падать цены на пшеницу не намерены, недавние негативные прогнозы по урожаю от Минсельхоза США вкупе с ожидаемым ростом спроса на зерно в азиатском регионе должны поддержать котировки до конца года на высоком уровне. В целом, если говорить про краткосрочные перспективы, то в ближайшее время ожидаем, что кукуруза будет торговаться в прежнем диапазоне $5,20-$5,85 за бушель.

Свинина.



Продолжают находиться вблизи локальных минимумов цены на свинину. В настоящий момент фунт постной свинины с поставкой в декабре по-прежнему стоит на Чикагской Бирже менее $0,7 ($1540 за тонну). Как мы и ожидали, предложение мяса на рынке США начинает расти. Американские фермеры все активнее отправляют на убой скот, предпочитая тем самым сэкономить на дорогих кормах. Между тем спрос на мясо падает. По данным американского Минсельхоза экспорт свинины в августе был ниже прошлогодних показателей. Подобное сокращение спроса при одновременном увеличении предложения мяса никак не способствует росту котировок. В итоге, в лучшем случае цены на постную свинину в ближайшее время стабилизируются вблизи текущих значений.

Обзор предоставила ФК "Калита-Финанс"