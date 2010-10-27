ЧП "Кряж" увеличило прибыль на 0,2%

Частное предприятие "Кряж" за 9 месяцев 2010 г. увеличило прибыль на 0,17% или на 0,002 млн. грн., по сравнению с 9 месяцами 2009 года ,– до 1,149 млн. грн.

Об этом говорится в отчете компании о результатах финансово хозяйственной деятельности, размещенному на сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В январе-сентябре 2010 г., по сравнению 9 месяцами 2009 года, чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) сократился на 29,44% или на 34,193 млн. грн. - до 81,944 млн. грн., валовой доход сократился на 29,44% или на 41,031 млн. грн. - до 98,333 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, "Кряж" в 1 полугодии 2010 г. сократил прибыль на 48,5% или на 0,339 млн. грн., по сравнению с 1 полугодием 2009 года - до 0,360 млн. грн.

Частное предприятие "Кряж" за 2009 год сократило чистую прибыль на 45,87% или на 1,326 млн. грн. по сравнению с 2008 годом - до 1,565 млн. грн. Чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) сократился на 5,83% или на 9,062 млн. грн. - до 146,360 млн. грн.

Справка УНИАН. Частное предприятие "Кряж" (Крыжополь, Винницкая область) создано в 1999 году на базе хлебопекарского цеха. "Кряж" владеет сахзаводами "Капустянский сахар" (с. Капустяны, Тростянецкого р-на Винницкой обл.), "Моевский сахар" (с. Моевка Черновицкого р-на Винницкой обл.) и "Соколовский сахар" – (с.Соколовка, Крыжопольского р-на, Винницкой обл.) мощностью 150, 250 и 250 тонн сахара в сутки.