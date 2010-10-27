Рыбные хозяйства Черкасской обл. уменьшили вылов рыбы на 10%

В январе-сентябре этого года пользователи рыбопромышленных участков Черкасской области выловили 2187 тонны рыбы, что на 9,6% меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, основу улова составляют: плотва, густера, карась, чехонь и верховодка - 32% улова, карп - 25%, толстолобик - 21% и лещ - 19%, остальное - судак, сом, щука, сазан, тюлька, линь - 3% общего улова. Наибольший объем рыбы получен предприятиями города Черкассы (46%) и Чернобаевского (21%), Чигиринского (17%) районов.

Справка УНИАН. Ихтиофауна Кременчугского водохранилища насчитывает 41 вид рыб. Промышленное значение имеют 17 видов рыб: лещ, толстолобик, сом, щука, сазан, судак, белый амур, белье, вязь, плотва, густера, синяк, окунь, карась, чехонь, а также верховод и тюлька.