Минприроды начало вывоз из Винницкой области 70 тонн пестицидов

Государственное предприятие «Национальный центр обращения с опасными отходами» при Министерстве охраны окружающей природной среды 26 октября начало ликвидацию складов непригодных пестицидов в Барском и Литинском районах Винницкой области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минприроды, в течение 7 дней планируется провести отбор и затаривание 70,4 тонны пестицидов на территории 6 поселковых советов.

По словам и.о. начальника Госуправления охраны окружающей природной среды в Винницкой области Ильи ДЯКОНОВИЧА, «вывоз 70 тонн непригодных пестицидов с территории области - это лишь первый шаг. На протяжении 2011-2012 гг. Минприроды в рамках программы по очистке территории Украины от опасных отходов планирует полностью ликвидировать на территории области токсичные склады».

Как сказал директор ГП «Национальный центр обращения с опасными отходами» при Минприроды Андрей ЛЮБИМОВ, работы будут выполнены специалистами «Наццентра» при содействии отряда МЧС Украины в Винницкой области. «Раньше проблема решалась несистемно, средства выделялись эпизодически. Сейчас стратегия Минприроды – полная очистка территории страны от непригодных пестицидов до 2012 года. Уже до конца 2010 года мы планируем очистить территорию 4 областей и города Севастополь», - отметил представитель Минприроды.

Собранные пестициды будут запакованы в специализированную тару и отправлены в Польшу для утилизации фирмой SARPI. Склады, где хранились опасные вещества, будут обработаны специальным раствором с целью обеззараживания.

Средства на обезвреживание непригодных пестицидов выделены из Государственного фонда охраны окружающей природной среды Украины. Общая стоимость работ составляет 1,4 млн. грн.

Как напоминают в Минприроды, накопление непригодных к использованию пестицидов в Украине началось в 70-х годах после запрещения к использованию нескольких видов пестицидов. Процесс накопления происходил бесконтрольно, неоднократно сменялись владельцы складов пестицидов. Это привело к возникновению большого количества бесхозных пестицидов, потери документации, разрушению складов, тары и упаковочных материалов.

На конец 2009 года количество непригодных к использованию пестицидов и агрохимикатов на территории Украины составляло 21,058 тыс. тонн. Общее количество складов превышает 3 тыс. На территории Винницкой области на начало 2010 года, по данным инвентаризации, насчитывается 788,062 тонны непригодных и запрещенных пестицидов, которые хранятся на 272 складах.

В сентябре 2010 года в рамках программы Минприроды на 2010-2012 годы по очистке Украины от опасных отходов было вывезено 109,7 тонны пестицидов из Киевской области и 77,2 тонны из 3 районов Херсонской области.